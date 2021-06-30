Путин рассказал о практике кураторства регионов РФ

Владимир Путин заявил, что практика кураторства российских регионов оправдала себя. Он подчеркнул, что в дальнейшем эта работа будет углублена.

"На мой взгляд, это обоснованно. Имею виду, что контакт с территориями – лучшее погружение в проблемы территорий", – подчеркнул президент.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами.