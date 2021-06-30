Путин ответил на вопрос о ценах на продукты

Владимир Путин заявил, что в настоящее время мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке.

В ходе прямой линии президенту прислали видеообращение, в котором девушка из Липецка задала вопрос, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь и картофель из соседних регионов.

"Мировые индексы на продукты питания очень высокие. Цены растут везде, это общемировая тенденция. Так происходит во всем мире. Меры регулирования применяются, но не всегда дают эффект", – ответил Путин.

По словам главы государства, больше всего выросли в цене сахар и подсолнечное масло. Правительство приняло меры по сдерживанию цен.

Говоря о ценах на картофель и морковь, Путин отметил, что их завозят из-за границы, так как своего урожая не хватает.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами.