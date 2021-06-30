Семьи с детьми 6 лет получат единовременную выплату, даже если ребенок не идет в школу

Семьи с 6-летними детьми должны получить единовременную выплату к 1 сентября, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут. Об этом заявил Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

"Нужно платить всем. Даже если дети в этом году в школу не пойдут. Но обращаю внимание, что в этом случае надо подготовиться к следующему году. Это разовая выплата", – сказал президент.

Ранее сообщалось, что по 10 тысяч рублей выплатят семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что единовременную выплату получат 19,5 миллиона человек. Выплаты на школьников проведут до 17 августа.