Путин опроверг информацию о введении налога на скот

Владимир Путин опроверг информацию о введении налога на скот. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос из Ростовской области в ходе ежегодной прямой линии.

"Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет! Никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается", – сказал президент.

Еще один вопрос по теме последовал из Ингушетии. У главы государства попросил помощи с арендой земли мужчина, который занимается селекционным овцеводством.

Путин пообещал, что переговорит с руководителем региона. Президент отметил, что люди, занимающиеся этой сферой, заслуживают отдельной поддержки.

Прямая линия с Владимиром Путиным транслируется в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним подготавливались к эфиру и работали со всеми вопросами.