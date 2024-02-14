Более 1 тыс улучшений для комфортного движения реализуют в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более тысячи улучшений для комфортного движения реализуют в Москве в этом году. Речь, в частности, идет о новых парковочных местах, пешеходных переходах, дополнительных полосах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте отметили, что в январе уже обустроили 1 307 парковочных мест, дополнительную полосу на пересечении улиц Лукинской и Чоботовской для увеличения пропускной способности перекрестка на 11%. Кроме того, специалисты обустроили четыре пешеходных перехода и шесть мест, где установили светофоры.

Уточняется, что в пяти местах рядом с социальными объектами, жилыми домами и перед опасными поворотами был снижен скоростной режим.

Ведомство продолжает повышать безопасность для всех участников движения в городе по поручению Сергея Собянина, напомнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, каждый год благодаря проектам ЦОДД реализуется свыше тысячи улучшений дорожной инфраструктуре Москвы. Работники устанавливают светофоры, организуют парковки, обустраивают новые пешеходные переходы и другое.

Ранее сообщалось, что в Москве тестируется новый формат светофоров в совмещенной фазой. Ликсутов подчеркивал, что новые светофоры помогут водителям лучше воспринимать сигнал и быть внимательнее при повороте.

Помимо этого, сплошную разметку заменят на прерывистую в пяти столичных тоннелях в 2024 году. Это позволит автомобилистам осуществлять перестроения между рядами без нарушений правил дорожного движения.

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