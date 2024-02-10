ЦОДД тестирует новый формат светофоров с совмещенной фазой

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве тестируется новый формат светофоров в совмещенной фазой. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в обновленных светофорах белый сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота перенесли в секцию желтого света – в обычных светофорах он располагается в отдельной секции, установленной под зеленым сигналом.

Ликсутов подчеркнул, новые светофоры помогут водителям лучше воспринимать сигнал и быть внимательнее при повороте. Помимо этого Ликсутов отметил, что светофоры без дополнительных секций стали легче и эстетичнее.

Обновленные светофоры появились на улице Адмирала Макарова, на пересечении улицы Широкой и Заревого проезда, на пересечении Продольного и 1-го Поперечного проездов, на пересечении Гольяновской и Боровой улиц, а также на пересечении 1-й Нововатутинской улицы, Калужского шоссе и Светлой улицы.

Ранее в Дептрансе сообщили, что в пяти столичных тоннелях в 2024 году заменят сплошную разметку на прерывистую. Это позволит автомобилистам осуществлять перестроения между рядами без нарушений правил дорожного движения (ПДД).