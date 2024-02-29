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29 февраля, 12:54

Общество

Путин анонсировал налоговые вычеты для регулярно проходящих диспансеризацию с 2025 года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

С 2025 года в России может появиться возможность оформления налоговых вычетов для граждан, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают нормы ГТО. Об этом сообщил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

"Будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормы ГТО", – сказал президент, выступая перед парламентариями.

Говоря о новой мере, Путин вспомнил фразу: "Бросай пить – вставай на лыжи!"

Ранее в Госдуме предложили изменить систему расчета налогового вычета за детей. Там считают, что налоговый вычет должен рассчитываться с учетом величины регионального прожиточного минимума. В частности, в РФ предлагалось установить сумму вычета на первого ребенка в 20% от прожиточного минимума, на второго – в 30%, а на третьего – в 50%.

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