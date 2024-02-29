Путин призвал запустить "сберегательный сертификат"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию призвал запустить "сберегательный сертификат" на срок более трех лет под выгодный процент.

По его словам, благодаря этому можно будет размещать средства на длительный срок. В свою очередь, кредитные организации начнут предлагать более выгодный процентный доход. По словам Путина, эти средства застрахуют на суммы до 2,8 миллиона рублей.

Глава государства добавил, что бизнес РФ должен работать в российской юрисдикции, а не выводить средства в другие страны, в которых можно все потерять.

Выступая перед собранием, Путин поднял ряд вопросов, которые касаются как внешней политики, так внутренних дел России. Так, президент распорядился запустить ряд нацпроектов, например "Молодежь России", призвал вдвое сократить бедность среди многодетных семей РФ к 2030 году, объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов и многое другое.

"Деньги 24": почему укрепляется рубль