29 февраля, 14:09Транспорт
Первый маршрут ВСМ Москва – Петербург пройдет через Тверь и Новгород – Путин
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Первый маршрут строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург для движения высокоскоростных поездов пройдет через Тверь и Великий Новгород. Об этом Владимир Путин сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.
По словам президента РФ, ВСМ будет проложена до различных городов, в том числе до Минска.
Ранее Сергей Собянин заявил, что ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни более 30 миллионов человек, которые живут в областях, где она пройдет.
Путин в ходе совещания распорядился реализовать этот проект. Поставленные президентом по данному проекту задачи позволят создать в стране самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении, заявил мэр Москвы.
Глава государства также сообщил, что магистраль призвана стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. По его словам, РФ готова к реализации подобных проектов.
Путин провел совещание по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Петербург
Читайте также
- Песков сообщил о согласовании схемы проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом
- Проект ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга может войти в новый транспортный нацпроект