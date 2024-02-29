Первый маршрут ВСМ Москва – Петербург пройдет через Тверь и Новгород – Путин

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Первый маршрут строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург для движения высокоскоростных поездов пройдет через Тверь и Великий Новгород. Об этом Владимир Путин сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.

По словам президента РФ, ВСМ будет проложена до различных городов, в том числе до Минска.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни более 30 миллионов человек, которые живут в областях, где она пройдет.

Путин в ходе совещания распорядился реализовать этот проект. Поставленные президентом по данному проекту задачи позволят создать в стране самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении, заявил мэр Москвы.

Глава государства также сообщил, что магистраль призвана стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. По его словам, РФ готова к реализации подобных проектов.

Путин провел совещание по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Петербург