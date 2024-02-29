Интерактивные тетради для лабораторных работ по физике и химии появились в библиотеке МЭШ

Фото: комплекс социального развития Москвы

В библиотеку "Московской электронной школы" (МЭШ) добавили интерактивные тетради для виртуальных лабораторных работ по физике и химии. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Для школьников седьмых–девятых классов мы запустили интерактивные тетради в пространстве виртуальных лабораторий. Провести опыты по физике и химии можно теперь онлайн", – рассказала вице-мэр.

Ракова уточнила, что при организации лабораторных работ в онлайн-формате для каждого ученика будет создан уникальный вариант из общей базы задач и тестов. Это снизит вероятность списывания и позволит улучшить закрепление пройденного материала детьми.

Школьники могут выполнять задания в интерактивных тетрадях, предназначенных для работы в шести виртуальных лабораториях, включая разделы "Механика", "Электродинамика", "Оптика", Молекулярная физика и термодинамика", а также других.

Проверяться лабораторные работы будут автоматически. Это позволит учителям сэкономить время.

Ранее в МЭШ обновилась коллекция видеоразборов заданий ЕГЭ по всем предметам. Всего для просмотра доступно 327 актуальных роликов. Из них дети узнают не только, как получить более высокие баллы, но и как развить аналитическое мышление, самостоятельность, навыки тайм-менеджмента.

