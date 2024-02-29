Международная обстановка в послании Путина затрагивалась только концептуально – Песков

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Международная обстановка в послании Владимира Путина Федеральному собранию затрагивалась только в концептуальном ключе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Не было такой какой-то пострановой оценки и так далее, это был концептуальный подход", – сказал Песков в интервью телеканалу "Звезда".

Объяснить моменты во внешней политике РФ было важно, так как именно обстановка в мире диктует режим для внутренней политики страны, уточнил он.

До этого Песков рассказывал, что продолжительность послания Путина связана с его предвыборной программой как кандидата в президенты РФ.

Российский лидер завершил послание Федеральному собранию спустя 2 часа и 6 минут. Его продолжительность стала рекордной, так как до этого самым длинным мероприятием считалось послание 2018 года. Тогда Путин выступал 1 час и 55 минут.

В ходе нынешнего послания президент РФ уделил внимание не только международной повестке, но и ряду вопросов внутри страны. В частности, он анонсировал запуск нового проекта "Семья", направленный на улучшение качества жизни семей с детьми.

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