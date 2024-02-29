Путин заявил, что российский суверенитет нужно подтверждать каждый день

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Самостоятельность, самодостаточность и суверенитет российского государства следует подтверждать каждый день. Об этом Владимир Путин сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.

"Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и за будущее России, это наша Родина, Родина наших предков, и она нужна и дорога только нам и, конечно, потомкам, которым мы обязаны передать сильную, благополучную страну", – сказал президент.

Глава государства завершил послание Федеральному собранию. Мероприятие продлилось 2 часа и 6 минут, оно стало рекордным по продолжительности.

В ходе своего выступления глава государства дал ряд поручений и затронул вопросы, которые касаются как внешней политики, так и внутренних вопросов РФ. Путин поднял на повестку вопросы, касающиеся транспортной сферы, области строительства, социального обеспечения, продолжительности жизни, развития технологий и ИИ, жилья и другого.