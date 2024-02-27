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27 февраля, 08:00

Экономика

Более 12 тысяч рабочих мест по городской программе в ЮЗАО

Более 12 тысяч рабочих мест по городской программе в ЮЗАО

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Более 12 тысяч рабочих мест появится на юго-западе Москвы в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. В новом технопарке в Южном Бутове создадут предприятия по выпуску строительных материалов, мебели и промышленного оборудования. Также построят три детских сада, школу на 600 мест и офисные комплексы.

Специалисты уже начали возводить офисно-деловые центры на улицах Обручева и Академика Челомея. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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