Более 12 тысяч рабочих мест по городской программе в ЮЗАО

Более 12 тысяч рабочих мест появится на юго-западе Москвы в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. В новом технопарке в Южном Бутове создадут предприятия по выпуску строительных материалов, мебели и промышленного оборудования. Также построят три детских сада, школу на 600 мест и офисные комплексы.

Специалисты уже начали возводить офисно-деловые центры на улицах Обручева и Академика Челомея. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.