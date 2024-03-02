Более 70 тысяч человек посетили выставку "Вы находитесь здесь" на ВДНХ

Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

Более 70 тысяч человек побывали на выставке "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне "Транспорт СССР" (№ 26) на ВДНХ. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, из-за большого интереса к транспорту города и самой экспозиции в частности власти приняли решение продлить выставку до 8 июля.

"Она рассказывает об истории пассажирских перевозок в столице, крупнейших проектах в этой сфере, о том, что мы делаем сегодня и планируем в будущем", – уточнил Ликсутов.

В первом зале экспозиции посетители могут увидеть проекты советской эпохи в рамках проектов "Новый элемент расселения" и "Сибстрим". Последний из них представляет собой макет линейного города, который протянулся бы от Санкт-Петербурга до Владивостока.



Здесь же гости смогут увидеть работы архитекторов, которые предлагали движущиеся тротуары и другие идеи, а также 32-метровую визуализацию развития столичного транспорта. В следующем зале посетителям покажут инновации, которые планируют интегрировать уже к 2035 году.

"Специально для юных гостей мы предлагаем квест. Задания из программы помогают погрузиться в тему развития городского транспорта и узнать больше об инсталляциях. А еще <...> мы представили интерактивные экспонаты, которые помогут москвичам и гостям города узнать больше о МЦК, БКЛ и МЦД", – уточнила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

По ее словам, дети и их родители смогут побывать в роли машиниста и попробовать управлять поездом метро. Билеты можно купить на сайте музея и в кассе павильона "Транспорт СССР" на ВДНХ.

Ранее в Москве также продлили выставку "Куплю гараж" в Музее Москвы. Она будет продолжаться до 17 марта текущего года. На данный момент ее посетили свыше 28 тысяч человек.

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