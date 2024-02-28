"Сити": выставка "Москва, ул. Горького" в галерее Pop/off/art 2.0

Выставка под названием "Москва, ул. Горького" проходит в галерее Pop/off/art 2.0. Посетители смогут увидеть работы нонконформиста Михаила Рогинского, которого часто называют "последним русским живописцем" за его виртуозную работу с цветом.

Название выставки напоминает о переименовании улицы Тверской в честь Максима Горького с 1932 по 1990 год и символизирует эту переходную эпоху, в которой жил Рогинский.

В экспозиции представлены работы, посвященные столице и ее жителям. Это попытка художника считать и зафиксировать культурный код города, понять его обитателей, их привычки.

Подробности – в программе "Сити".