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28 февраля, 17:45

Культура

"Сити": выставка "Москва, ул. Горького" в галерее Pop/off/art 2.0

"Сити": выставка "Москва, ул. Горького" в галерее Pop/off/art 2.0

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Выставка под названием "Москва, ул. Горького" проходит в галерее Pop/off/art 2.0. Посетители смогут увидеть работы нонконформиста Михаила Рогинского, которого часто называют "последним русским живописцем" за его виртуозную работу с цветом.

Название выставки напоминает о переименовании улицы Тверской в честь Максима Горького с 1932 по 1990 год и символизирует эту переходную эпоху, в которой жил Рогинский.

В экспозиции представлены работы, посвященные столице и ее жителям. Это попытка художника считать и зафиксировать культурный код города, понять его обитателей, их привычки.

Подробности – в программе "Сити".

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культуравыставкивидеоЕлена Шарова
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