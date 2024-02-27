Выставка "Малая родина" открылась в Московском музее современного искусства

В Московском музее современного искусства открылась персональная выставка художницы Евгении Буравлевой "Малая родина". На картинах можно увидеть аскетичную природу таежного края – поля, дороги и холмы.

В узком смысле проект посвящен родным местам художницы – северу Кировской области, а в более широком – отношениям человека с окружающим миром, поиску своего дома и связям с родиной. Выставка работает до 31 марта.

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