27 февраля, 13:00Культура
Выставка "Малая родина" открылась в Московском музее современного искусства
В Московском музее современного искусства открылась персональная выставка художницы Евгении Буравлевой "Малая родина". На картинах можно увидеть аскетичную природу таежного края – поля, дороги и холмы.
В узком смысле проект посвящен родным местам художницы – северу Кировской области, а в более широком – отношениям человека с окружающим миром, поиску своего дома и связям с родиной. Выставка работает до 31 марта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.