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26 февраля, 17:45

Культура

"Сити": выставка "9 комнат, без конца и начала" в Московском музее современного искусства

"Сити": выставка "9 комнат, без конца и начала" в Московском музее современного искусства

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В столице проходит несколько интересных выставок. В Московском музее современного искусства на Петровке можно увидеть экспозицию "9 комнат, без конца и начала".

Это персональный проект художницы Марии Кулагиной, основная тема которого – смысл и цикличность бытия. В живописных и скульптурных работах использованы разные техники: и картон, и фанера, и проволока, и оргалит, и холст, и масло. Выставка работает до 23 марта.

Подробнее – в программе "Сити".

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