"Сити": выставка "9 комнат, без конца и начала" в Московском музее современного искусства

В столице проходит несколько интересных выставок. В Московском музее современного искусства на Петровке можно увидеть экспозицию "9 комнат, без конца и начала".

Это персональный проект художницы Марии Кулагиной, основная тема которого – смысл и цикличность бытия. В живописных и скульптурных работах использованы разные техники: и картон, и фанера, и проволока, и оргалит, и холст, и масло. Выставка работает до 23 марта.

Подробнее – в программе "Сити".