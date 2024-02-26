"Детский" пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

В Москве в Покровском-Стрешневе появится пешеходная зона без пересечения с проезжей частью между строящимися объектами детской инфраструктуры. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Почти 180 заявок подано на архитектурную премию Москвы в 2024 году, сообщил Сергей Собянин.