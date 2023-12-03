Продажи книг Генри Киссинджера в России выросли после его смерти в 3,4 раза

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Интерес россиян к бумажным книгам бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера вырос в 2 раза после его смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Литрес".

Сообщается, что за один день, 30 ноября, интерес к его книгам на "Литрес" вырос в 3,4 раза. В целом рост интереса к книгам Киссинджера наблюдается с 2022 года.

Наиболее популярной книгой Киссинджера в 2023 году стала "Мировой порядок" в аудиоформате, сообщили в "Литрес". Эта книга входит в топ-10 самых продаваемых книг в жанре "политология". На втором месте - ее электронная версия, на третьем - "Дипломатия".

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. О причинах смерти политика не сообщается.