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26 февраля, 07:45

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Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает выпуск инновационной продукции

Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает выпуск инновационной продукции

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Беспилотные вертолеты с водородными двигателями будут производить в Москве. Опытный образец представили еще в 2023 году. Как отметил Сергей Собянин, столичные компании быстро наращивают производство различной инновационной продукции. Этому способствуют меры поддержки компаний со стороны города.

Так, резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" не платят имущественный, земельный и транспортный налоги, а налог на прибыль для них составляет всего 2%. Также предприятие может получить статус промышленного комплекса и сэкономить до 25% отчислений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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