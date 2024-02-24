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24 февраля, 19:30

Культура

В МХТ имени А. П. Чехова состоится премьера спектакля "Жаркое ковидное лето"

В МХТ имени А. П. Чехова состоится премьера спектакля "Жаркое ковидное лето"

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Творческий вечер проходит на малой сцене МХТ имени Чехова

Закрытый показ спектакля "Степной король Лир" состоялся в Москве

Московский художественный театр имени А. П. Чехова представит премьеру спектакля Татьяны Архипцовой "Жаркое ковидное лето" по пьесе Ярославы Пулинович. Показы пройдут 24 и 25 февраля на новой сцене театра.

Согласно сюжету, Алевтина Павловна – специалист по творчеству Федора Достоевского, а ее дочь Маша – любительница коучинга. Обе героини, как и 13-летняя внучка Даша, по-разному проживают ковидное лето.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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