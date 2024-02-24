В МХТ имени А. П. Чехова состоится премьера спектакля "Жаркое ковидное лето"

Московский художественный театр имени А. П. Чехова представит премьеру спектакля Татьяны Архипцовой "Жаркое ковидное лето" по пьесе Ярославы Пулинович. Показы пройдут 24 и 25 февраля на новой сцене театра.

Согласно сюжету, Алевтина Павловна – специалист по творчеству Федора Достоевского, а ее дочь Маша – любительница коучинга. Обе героини, как и 13-летняя внучка Даша, по-разному проживают ковидное лето.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

