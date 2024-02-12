Закрытая премьера сериала "ГДР" прошла в Москве

Закрытая премьера сериала "ГДР" прошла в столице. Действие картины разворачиваются в 1989 году. Главный герой – разведчик Александр Нечаев, который должен первым добраться до архива министерства госбезопасности ГДР.

Детективную драму снял известный по сериалу "Мосгаз. Западня" режиссер Сергей Попов. Съемки проходили в Москве, Калининграде и Выборге, а также за рубежом – в Берлине и Стамбуле.

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