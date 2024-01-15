"Сити": топ-3 книги в жанре нон-фикшн

Команда "Сити" сделала подборку книг в жанре нон-фикшн, которые появились в продаже в январе.

Так, можно почитать книгу Ульбе Босма "Сладкая история мира". Это подробное исследование не только истории сахара, а также о том, как появление данного продукта влияло на европейский империализм, промышленную революцию, трансатлантическое рабство и постколониальную политику.

Еще можно обратить внимание на книгу историка Марины Голубевой "История магии. От ритуалов каменного века и друидов до алхимии и Колеса года", а также на переизданную работу Марка Курлански "Треска. Биография рыбы, которая изменила мир".

Подробнее – в программе "Сити".