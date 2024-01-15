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15 января, 08:45

Культура

Москвичам рассказали о культурной программе на 15 января

Москвичам рассказали о культурной программе на 15 января

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15 января в культурную программу в Москве включены выставки, спектакль и музыкальный концерт. Так, в Музее русского импрессионизма работает экспозиция "Автор неизвестен. Коснуться главного".

В галерее "Триумф" идет выставка "Хроника цветущих событий", в Светлановском зале Московского Дома музыки состоится гала-концерт "Россия – Китай", а в театре Вахтангова – спектакль "Обыкновенное чудо" по сказке Евгения Шварца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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