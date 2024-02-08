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08 февраля, 13:50

Культура

"Сити": новые фильмы в российском прокате

"Сити": новые фильмы в российском прокате

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Команда "Сити" сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. В прокате – китайский криминальный боевик "Миссия в Москве". По сюжету преступники грабят поезда маршрута "Пекин – Москва", а разворачиваются события фильма в 1993 году.

Еще можно посмотреть фильмы "Элла и черный ягуар", "Мармелад", "Три мушкетера: Миледи", "Дьявол в деталях. Дело Миранды", а также аниме "5 сантиметров в секунду”.

Подробнее – в проекте "Сити".

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