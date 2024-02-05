"Моя Москва": Валентин Смирнитский, часть 1

Валентин Смирнитский – артист, которого любит и знает вся страна. Первые десятилетия своей жизни Валентин Георгиевич провел в районе Арбат. Вернувшись в места своего детства, актер, сыгравший Портоса в советской экранизации романа "Три мушкетера", поделился воспоминаниями о том, из-за чего его выгнали из школы и где он получил свою первую кличку.

Какая она – Москва Валентина Смирнитского? Подробнее – в программе "Моя Москва".