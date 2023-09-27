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27 сентября, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": "Д'Артаньян и три мушкетера"

"Звезды советского экрана": "Д'Артаньян и три мушкетера"

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Июнь 1978 года. Раскрыв свежий выпуск журнала "Советский экран", киноманы восхищенно вздохнули. Статья называлась "Шпага для Д'Артаньяна". С фотографии глядел молодой актер Михаил Боярский, а рядом холодно поблескивала шпага. В материале было сказано, что скоро во Львове начнутся съемки фильма Одесской киностудии "Три мушкетера", и шпага, так долго томившаяся за стеклом у коллекционера, снова вкусит радость отчаянного поединка".

Кто еще мог сыграть Д'Артаньяна? Почему режиссера раздражала Ирина Алферова? И чем пожертвовала Маргарита Терехова ради роли Миледи? Из-за чего Валентину Смирнитскому вызывали скорую помощь? Зачем на площадке дежурил вооруженный охранник? И почему съемки фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" закончились судом?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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