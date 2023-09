Голливудские сценаристы достигли предварительного соглашения с киностудиями

Фото: ТАСС/AP Photo/Jae C. Hong

Профсоюз американских сценаристов достиг предварительного соглашения с Альянсом производителей кино- и телефильмов (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гильдию писателей Америки (Writers Guild of America, WGA).

Условия трехлетнего соглашения утвердили после пятидневных переговоров. Предполагается, что решение позволит закончить забастовку, начавшуюся в мае 2023 года. При этом для ее завершения соглашение должно одобрить руководство гильдии.

Детали предварительного соглашения остаются неизвестными.

Забастовка сценаристов в США произошла на фоне трудового конфликта между авторами и Альянсом производителей кино- и телефильмов. Она стала крупнейшей с 2007 года. Основной причиной недовольства сценаристов стало снижение их оплаты труда из-за популяризации коротких кинопроектов в условиях развития стриминговых площадок.

Из-за произошедшего отменили работу над несколькими крупными кинопроектами. В частности, британский актер Том Холланд информировал об отказе команды нового "Человека-паука" работать над съемками фильма в знак солидарности с бастующим сценаристам. Помимо этого, премьера второй части "Дюны" была перенесена на 2024 год.



