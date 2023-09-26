26 сентября, 13:50Культура
"Сити": первые три серии комедии "Бедные Абрамовичи" вышли в онлайн-кинотеатрах
На платформе Start доступны первые три серии комедии "Бедные Абрамовичи". В ролях – Павел Майков, Анна Банщикова и Семен Стругачев.
По сюжету глава современной еврейской семьи живет не по религиозным правилам: не соблюдает шаббат, ест и продает свинину. Однажды в героя попадает молния, и он видит призрак предка. Тот рассказывает о родовом проклятье, которое можно снять, только став правоверным евреем.
Подробнее – в программе "Сити".
Программа: Сити