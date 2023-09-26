Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 13:50

Культура

"Сити": первые три серии комедии "Бедные Абрамовичи" вышли в онлайн-кинотеатрах

"Сити": первые три серии комедии "Бедные Абрамовичи" вышли в онлайн-кинотеатрах

Худруки столичных театров рассказали о новом сезоне

"Звезды советского экрана": Евгений Киндинов

"Тайны кино": Георгий Полонский

"Тайны нашей эстрады": "Не задушишь, не убьешь". Юрий Силантьев

Российский сериал "Ира" появился в онлайн-кинотеатре "ОККО"

Фильм "Брат-3" появится на российских экранах кинотеатров 23 ноября

Руководители театров и концертных залов обсудили планы на новый сезон

В театре Вахтангова поставили спектакль "Ночь перед Рождеством"

Музыкальный перформанс прошел на фестивале "Скетчкультура"

На платформе Start доступны первые три серии комедии "Бедные Абрамовичи". В ролях – Павел Майков, Анна Банщикова и Семен Стругачев.

По сюжету глава современной еврейской семьи живет не по религиозным правилам: не соблюдает шаббат, ест и продает свинину. Однажды в героя попадает молния, и он видит призрак предка. Тот рассказывает о родовом проклятье, которое можно снять, только став правоверным евреем.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракинодосугвидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаПолина Федосова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика