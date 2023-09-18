Фильм "После. Навсегда" возглавил прокат РФ

Фото: кадр из фильма "После. Навсегда"; режиссер – Кастиль Лэндон; производство – Wattpad

Фильм "После. Навсегда" стал лидером проката в России и СНГ за прошедшие выходные. Он собрал 103,5 миллиона рублей, передает kinobusiness.com.

Картина снята по серии книг писательницы Анны Тодд. Сюжет построен вокруг мужчины, который получил мировую известность благодаря бестселлеру о своих трудных отношениях с возлюбленной. С ней ему снова предстоит встретиться, чтобы исправить ошибки прошлого.

Следом находится детективный триллер "Призраки в Венеции". Его главный герой – знаменитый детектив Эркюль Пуаро. На пенсии он посещает Венецию, где во время спиритического сеанса сталкивается с необходимостью снова взяться за дело. Лента заработала 24,7 миллиона рублей.

На третьем месте расположился триллер "Искусство по понятиям" с 23,5 миллиона рублей. Он рассказывает о неудачливой хозяйке арт-галереи Патрис, наемнике-художнике Реджи и его боссе Гордоне, которые ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег через искусство. Неожиданно для всех Реджи становится звездой живописи.

Ранее кинопрокат в России возглавил французский мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы". В период с 31 августа по 3 сентября сборы составили 74,8 миллиона рублей.

Также сообщалось, что последний мультфильм основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат в ноябре. Аниме готовилось в атмосфере секретности. У него не было никаких промоматериалов, за исключением одного постера. Премьера в Японии состоялась 14 июля.

"Сити": триллер "Искусство по понятиям" вышел в российских кинотеатрах