Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал капитальный ремонт фасада и купола здания Театра сатиры на Триумфальной площади. Завершить работы планируется в 2024 году, к столетию театра, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Привычный облик фасада сохраним, но конструкция станет современной и функциональной. <...> Из новшеств – установим на фасад медиаэкран. На нем будут показывать сцены из спектаклей разных лет", – приводятся в сообщении слова Сергея Собянина.

Одной из особенностей здания является купол: дело в том, что его изначально построили под цирк братьев Никитиных, который располагался там с 1911 года по середину 1920-х. Купол сохранят, но его металлическое покрытие заменят. Изменится и его цвет – на терракотовый.

Что касается фасада театра, то его уже расчистили, обработали и загрунтовали. Сейчас идет нанесение декоративной штукатурки и установка оконных блоков. Стены выполнят в темных и светлых серых тонах. В нижней части с лицевой стороны фасад будет навесным с покрытием из фибробетона.

Также планируется привести в порядок входную группу: там, в частности, обновят остекление, установят информационные световые короба и медиаэкран с бегущей строкой. Логотип театра, расположенный в верхней части фасада, останется на месте, но увеличится в размерах.

Ранее в Мещанском районе столицы завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома Миронова, расположенного в Большом Сухаревском переулке. В ходе работ специалисты привели в порядок фасад, крышу и подвальное помещение здания, заменили инженерные сети.

