В Москве восстановят историческую ограду клиники доктора Усольцева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Департамент культурного наследия города Москвы

Специалисты приступили к реставрации исторической ограды Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сооружение расположено на улице 8 Марта в районе дома 1. Оно представляет из себя деревянные панели, расположенные между каменными столбами, и напоминает крепостные стены древнерусского города. Ограда имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

"Историческая ограда клиники доктора Усольцева – выдающийся памятник в неорусском стиле. <...> Оно (сооружение. – Прим. ред.) давно нуждалось в проведении качественных работ: на поверхности были зафиксированы биопоражения, частичная утрата штукатурного слоя, трещины", – отметил департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

К настоящему времени реставраторы уже укрепили кирпичную кладку цоколя и столбов. Затем в порядок приведут деревянные панели, заменят металлические колпаки столбов. Отдельное внимание будет уделено входной группе и архитектурным деталям. Все работы планируется завершить к концу этого лета.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние 10 лет восстановили больше 1 900 памятников архитектуры и объектов культурного наследия. В департаменте культурного наследия рассказали, что обычно такие объекты реставрируют, однако если большая их часть утрачена, то их воссоздают по историческим документам и снимкам или экспонируют в виде зондажей и раскрытий.

