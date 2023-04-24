Три малые главки вернули на церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе вернули три малые шестиметровые главки. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

"На храм вернулись три малые главки. Их с помощью специальной техники подняли на высоту почти 23 метров. Монтировать приходилось особенно бережно, учитывая, что стены церкви старинные, исторические", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

В ближайшее время реставраторам предстоит провести монтаж еще двух главок – крайней малой и центральной.

Помимо этого, специалисты восстанавливали утраченные элементы кирпичной кладки в здании, а также попытались воссоздать историческую кладку центрального барабана. Реставрационные работы продолжаются.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы является объектом культурного наследия федерального значения. Она была построена в 1646–1647 годах.

Позже на месте деревянной постройки появился каменный храм. Ему удалось уцелеть во время войны 1812 года, однако позже, в 1871 году, произошел пожар, из-за которого глава и крыша церкви сгорели.

В 1920 году богослужения в храме прекратились. Их удалось возобновить только в 1999 году после перехода объекта Русской православной церкви (РПЦ).

В 2022 году в Москве завершилась реставрация храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В ходе работ отреставрировали иконостас с позолотой и внутреннее убранство храма. Примыкающую к храму территорию благоустроили.

