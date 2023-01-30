Реставраторы раскрыли живопись XVIII века в церкви на Новой Басманной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставраторы полностью раскрыли живопись первой половины XVIII века в верхнем храме церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Здание возвели по приказу Петра I. Ряд историков считает, что строительство происходило под руководством архитектора Ивана Зарудного.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что в 2021 году специалисты завершили восстановление фасадов церкви. В настоящее время в порядок приводят интерьеры.

"В нижнем храме церкви реставрация почти завершена, восстановлены все исторические детали, в том числе недавно на свое место вернулись изящные люстры и бра. В верхнем храме работы в самом разгаре. Впереди у мастеров сложное воссоздание живописи и реставрация декоративных лепных элементов", – отметил Емельянов.

Храм Святых Апостолов Петра и Павла стоит на высоком подклете, а с трех сторон его окружают открытые галереи. Фасады здания украшают белокаменные карнизы и пилястры.

При проведении работ в верхнем храме специалисты удалили многослойные заклейки, укрепили аварийные участки живописи и расчистили фрески от потемневшего лака. Впереди предстоит воссоздать утраченную живопись и отреставрировать уцелевшую. В общей сложности в порядок приведут свыше 40 росписей.

Кроме того, специалисты воссоздают и иконостас для верхнего храма в столярной мастерской. Декоративные элементы мастера вырезают из липы. Параллельно с этим ведется работа над позолотой мелких декоративных элементов.

Специалисты приводят в порядок также чугунную лестницу, ведут работу с лепным декором, штукатурным покрытием и кирпичной кладкой.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрировали дом купца Герасима Хлудова и богатого крестьянина из Владимирской губернии Филиппа Пантелеева. В рамках работ специалисты обнаружили детали, которые были скрыты от глаз. Речь идет об оселковом мраморе, художественном паркете, двух домовых печах и мозаичном полу из мраморной крошки.



Реставраторы раскрыли живопись XVIII века в храме в Москве

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