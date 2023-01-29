Специалисты отреставрировали особняк Хлудова – Пантелеева на Земляном Валу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Департамент культурного наследия города Москвы

Специалисты отреставрировали дом купца Герасима Хлудова и богатого крестьянина из Владимирской губернии Филиппа Пантелеева. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Научная реставрация особняка началась еще в 2020 году. В ходе мероприятий специалисты обнаружили многочисленные детали интерьеров, которые долгое время были скрыты: оселковый мрамор, художественный паркет, две домовые печи и мозаичный пол из мраморной крошки.

Специалисты обновили кирпичную кладку, привели в порядок цоколь, окна и двери. Также отреставрировали лепнину, однако сделать это пришло в мастерской, так как штукатурный слой был в плохом состоянии. С помощью архивных данных удалось обновить две женские статуи. Работники также счистили 15 слоев краски и вернули особняку первоначальный цвет.

Кроме того, специалисты отреставрировали мозаичное панно и исторические печные изразцы. В обновленном доме планируют открыть гостиницу.

Ранее сообщалось, что дом потомственной почетной гражданки Натальи Тюляевой, расположенный на улице Забелина в Москве, также отреставрировали. Здание входит в ансамбль городской усадьбы Н. А. Сумарокова – Н. А. Тюляевой, ему присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

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