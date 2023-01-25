Главный дом усадьбы Хрящева-Шелапутиных в центре Москвы будет отреставрирован

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Таганском районе столицы отреставрируют главный дом усадьбы Хрящева-Шелапутиных, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

После реставрации в здании будет размещена администрация Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.



"Главный дом городской усадьбы Хрящева-Шелапутиных требует масштабных реставрационных работ. Сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии", – сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, на данный момент согласован проект реставрации. В рамках проведения работ планируется сохранить исторический вид главного дома усадьбы. Также специалисты восстановят элементы декора по фотографиям 1938 года, которые были утрачены со временем.

Глава департамента сообщил, что специалисты создадут экспозиционные зондажи для демонстрации жителям и гостям столицы кирпичной и белокаменной кладки. Это будет сделано для наглядного примера, как в разные исторические периоды выглядели стены домов.

Кроме того, специалисты перенесут расположение главного входа в здание, оно будет находиться во дворе. Также будут восстановлены части труб из кирпича и дымники и воссоздан чугунный балкон. Внутри дома восстановят историческую планировку помещений. Так, будут удалены деревянные перегородки, проемы, ниши и возвращены демонтированные ранее печи. Облик воссоздадут по архивным фотографиям 1914–1915 годов.

Главный дом усадьбы Хрящева-Шелапутиных находится по адресу Андроньевская площадь, дом 6, строение 1. Историческая часть здания возведена в конце XVIII – начале XIX века. Усадьбу признали объектом культурного наследия в 2016 году.

Дом был построен в 1790-х годах в стиле классицизма. В 1850–1860-х годах был надстроен третий этаж, а в 1940 году возвели еще два этажа. В период советской перестройки исторический облик исказили.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в 2022 году отреставрировали 15 жилых домов – памятников архитектуры. По его словам, жители таких домов не несут дополнительных расходов, их берет на себя столичное правительство.

Собянин сказал, что последними объектами, в которых был завершен капремонт, стали дома на улице Остоженке и Волхонке, а также в Староконюшенном переулке.



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