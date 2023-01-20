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"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация дома-замка на Маросейке

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация дома-замка на Маросейке

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В Басманном районе Москвы завершилась реставрация здания из ансамбля доходных домов купца Алексея Лобозева. Его возвели в 1893 году в стиле эклектики. Специалисты создали уникальный проект, который учитывал все нюансы старинного здания. Дом жилой, поэтому, чтобы не беспокоить горожан, работы прошли в несколько этапов.

Сначала реставраторы убрали слой краски и нанесли антигрибковую защиту, провели полную замена инженерных систем. В финале они обновили штукатурный слой и нанесли современную краску на акриловой основе, которая легко выдерживает переменчивую погоду.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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