Звезду вернули на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ после реконструкции

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ вернули после реконструкции звезду. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Вернули на свое место знаменитую звезду на шпиле павильона № 59 "Зерно" на ВДНХ", – написал мэр.

Фигура выполнена из стекла рубинового цвета. В ходе реставрации специалисты попытались воссоздать исторический вид звезды и привели в порядок ее металлический каркас, а также медные пластины, оформленные сусальным золотом.

Реставрацию павильона "Зерно" планируют завершить в 2023 году. В здании разместится постоянная экспозиция политического музея.

Ранее реставраторы привели в порядок флюгер в виде золотого дракона, размещенный на главной башне Казанского вокзала. Необходимость реставрации заключалась в наличии на фигуре вмятин и трещин. В ходе работ специалисты устранили дефекты, а затем вернули объект на место.



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