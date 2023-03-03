Львиную пристань в столичном парке "Кузьминки" отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Львиную пристань на берегу Верхнего Кузьминского пруда в столичном парке "Кузьминки" отреставрируют. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Львиную пристань в парке "Кузьминки" ждет реставрация. Сооружение было построено в XIX веке, оно является выявленным объектом культурного наследия", – приводят слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

На время реставрационных работ зону оградят. Вблизи расположатся административно-бытовые помещения для сотрудников, необходимые материалы, средства пожаротушения и временные инженерные сети.

В свою очередь, председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что специалисты очистят каменную кладку от покраски и растительности. Затем будут восстановлены поврежденные элементы и заменены плиты из песчаника.

"Кроме того, специалисты обновят металлическое ограждение", – сообщила она.

Ранее стало известно, что за 12 лет в Москве было отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры. Доля объектов культурного наследия в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 61 до 96,4%.

В 2023 году в столице планируют завершить реставрационные работы на 200 объектах.



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