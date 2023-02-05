Более 1 900 памятников архитектуры и объектов культурного наследия восстановили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1 900 памятников архитектуры и объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за последнее десятилетие. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что во время реставрации памятников архитектуры и объектов культурного наследия специалисты находят значимые элементы.

"Подобного рода находки либо реставрируются, либо консервируются до следующей реставрации. Если большая часть находки утрачена, то реставраторы воссоздают ее по архивным документам и фотографиям", – сказал Емельянов.

По словам главы департамента культурного наследия, если нет данных о первоначальном облике утраченных элементов, тогда возможно экспонирование их в виде зондажей и раскрытий.

В конце 2022 года при реставрации Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря в одной из комнат четверика специалисты обнаружили старинные фрески, которые были замазаны слоями масляной краски.

Реставраторы очистили фрески и увидели, что там изображены сцены Рождества Христова, поклонения волхвов и пастухов, бегства в Египет. Также эксперты нашли надпись, в которой указывается назначение данной комнаты.

"Это была не единственная находка – под орнаментальными полотенцами (рисунок, имитирующий ткань. – Прим. ред.) проступила также надпись, из которой следует, что комната посвящена рождению Алексея Петровича, наследника Петра I", – рассказала художник-реставратор монументальной живописи Межобластного научно-реставрационного художественного управления Варвара Сергиеня.

Сергиеня отметила, что также были указаны дата росписи и подписи исполнителей – Гурия Никитина и Силы Савина. Из надписи известно, что произошло утверждение на престол Патриарха Адриана, год и дата которого полностью совпадают с информацией из исторических источников.

Живопись и надписи будут расчищены и приведены в экспозиционный вид. Фрески были закрашены масляными красками в XVIII веке.

С 2022 года в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина идет реставрация. В комнате, которая ранее была библиотекой эксперты нашли уникальный фрагмент живописного потолочного фриза.

"Мы демонтировали этот кусочек и передали его в лабораторию, где нам подтвердили, что это живопись на холсте. Там изображена имитация объемной мозаики с посеребрением для создания эффекта золота", – рассказала художник-реставратор ООО "Стройиндустриягрупп" Виктория Яковлева.

По словам Яковлевой, художники того времени работали в необычной технике, нанося грунт на холст, на котором делали рельеф под мозаику и покрывали морданом (лак для сусального золота. – Прим. ред.). Сверху художники все покрывали сусальным серебром, после чего смазывали лаками и в итоге получали эффект золота.

"Благодаря архивным фотографиям удалось идентифицировать ту самую роспись с растительным орнаментом, которая была утеряна, как мы полагали. Сейчас мы планируем воссоздать живопись с помощью нашего образца", – сказала Яковлева.

Также фриз реставраторы нашли в кабинете Алексея Александровича Бахрушина, большая часть которого была утрачена. Несмотря на это есть и хорошо сохранившиеся фрагменты с цаплями и фламинго на берегу водоема с кувшинками.

Эксперты уже приступили в восстановлению фриза.

В столовой реставраторы под 13 слоями краски нашли живопись. Изначально стены этой комнаты были покрашены в бордовый цвет. А сверху был нанесен набивной трафаретный посеребренный рисунок в виде чертополоха.

"Это растение встречается в каждой комнате дома, так как это был любимый цветок семьи Алексея Александровича Бахрушина. Как нам известно, он хотел сделать семейный герб с изображением именно чертополоха", – уточнила Яковлева.

В спальне Бахрушина нашли гипсовые отделки с росписью под дерево, а внутри кессонов – холст под дерево.

Вся живопись в доме Бахрушина выполнена художником декоративно-прикладного искусства Сергеем Ягужинским в период с 1894 по 1910 год.

С конца 2021 году реставраторы работают в особняке на Садовой-Самотечной. В нем располагается посольство Ливанской Республики. Реставраторы там обнаружили узоры в технике альфрейной росписи.

"Сама композиция представляет собой рисунки, нанесенные градациями лишь одного тона (там изображены цветы и растения. – Прим. ред.). Узоры, местами покрытые сусальным золотом, были выполнены на стенах помещений первого этажа и парадной лестнице", – отметили в сообщении.

К сожалению, автор работ неизвестен.

Тажке в современном посольстве эксперты нашли портал керамического камина, на котором изображены былинные мотивы о князе Вольге Святославиче и богатыре-землепашце Микуле Селяниновиче работы Михаила Врубеля.

Камин был сложен из кусков майолики. От обычной керамики она отличается тем, что изделие покрывается не одним, а двумя слоями глазури", – уточнили в сообщении.

На данный момент камин находится в Государственной Третьяковской галерее. А на его место установят копию.

Ранее сообщалось, что в Таганском районе столицы отреставрируют главный дом усадьбы Хрящева-Шелапутиных. После реставрации в здании будет размещена администрация Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.



Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века

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