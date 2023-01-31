Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:45

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт доходного дома на улице Чаплыгина

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт доходного дома на улице Чаплыгина

Новости часа: Мурашко прокомментировал производство антибиотиков в РФ

Новости часа: около 100 тыс человек обеспечили надомным обслуживанием в Москве

Основные работы первого этапа благоустройства около станции "Мещерская" МЦД-4 завершены

Бочкарев заявил, что автомобильный мост через затон Новинки готов на 80%

Плотный поток автомобилей сформировался на Ленинградском проспекте

В Москве начали принимать заявки на конкурс "Фабрика дизайна 2.0"

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 96 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

В Басманном районе столицы завершился капитальный ремонт доходного дома Веселовской на улице Чаплыгина. Здание построили в 1899 году по проекту архитектора Яковлева в неоклассическом стиле, сейчас это жилой дом.

Главной задачей реставраторов было возродить первозданную красоту объекта, в первую очередь – фасада. Сначала специалисты промыли керамическую плитку, восстановили поврежденную кладку, заделали трещины и отремонтировали штукатурный слой.

Кроме того, специалисты восстановили цоколь здания, оконные и дверные откосы. Также заменили кровельное покрытие. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика