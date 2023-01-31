"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт доходного дома на улице Чаплыгина

В Басманном районе столицы завершился капитальный ремонт доходного дома Веселовской на улице Чаплыгина. Здание построили в 1899 году по проекту архитектора Яковлева в неоклассическом стиле, сейчас это жилой дом.

Главной задачей реставраторов было возродить первозданную красоту объекта, в первую очередь – фасада. Сначала специалисты промыли керамическую плитку, восстановили поврежденную кладку, заделали трещины и отремонтировали штукатурный слой.

Кроме того, специалисты восстановили цоколь здания, оконные и дверные откосы. Также заменили кровельное покрытие. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".