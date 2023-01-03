Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал об итогах и планах развития МЦД. Об этом он рассказал в своем личном блоге.

"За три года работы наземное метро прочно вошло в повседневную жизнь Москвы. Ежедневно диаметрами МЦД-1 и МЦД-2 пользуется свыше 580 тысяч пассажиров", – рассказал Собянин.

Собянин отметил, что вместе с РЖД продолжается развитие МЦД. В 2022 году завершилась реконструкция, а также простроено заново девять пригородных вокзалов.

По словам Собянина, новой станцией МЦД-4 Минская на сегодняшний день обслуживается около 1 тысячи пассажиров в сутки, а к 2025 году их число вырастет до 3,2 тысячи. До реконструкции станцией Толстопальцево МЦД-4 пользовали 800 человек в сутки, а сейчас уже 1 200 пассажиров. Новой станцией Печатники МЦД-2 сейчас пользуются 4,6 пассажиров в день.

Кроме этого, бывшая станция Каланчевская, а ныне – площадь трех вокзалов МЦД-2 – МЦД-4 стала популярнее для включения ее в маршрут. Сейчас более 11 тысяч пассажиров выбирают ее, несмотря на то, что реконструкция еще продолжается.

Благодаря открытию северного вестибюля станции Окружная МЦД-1, который связал станции МЦД-1 и МЦК, выросла ее востребованность у пассажиров на 18%. Сейчас ее включают в свой маршрут до 16,7 тысячи пассажиров в сутки.

Станцией Мещерская МЦД-4 пользуются почти тысяча пассажиров, Переделкино МЦД-4 – 2,6 тысячи человек ежедневно.

"Новый терминал для поездов "Аэроэкспресс" в северном комплексе аэропорта Шереметьево. Теперь пассажиры могут добираться из Москвы до терминалов В и С без пересадок", – рассказал Собянин.

Собянин отметил, что в 2022 году проходили реконструкции существующих и возведение дополнительных железнодорожных путей. Так, для запуска МЦД-3 были построены дополнительные главные пути и тоннель, которые соединяют Казанское направление МЖД и Октябрьскую железную дорогу.

Он сообщил, что была проведена реконструкция Крюково иш Раменского, которые станут конечными МЦД-3. Возведены дополнительные III и IV главные пути на МЦД-4. А также построена соединительная ветвь для запуска этого диаметра. Кроме этого, реконструирован участок Москва-Пассажирская-Курская – Москва–Площадь трех вокзалов (Каланчевская).

"Каждый из этих проектов по сложности сопоставим с тем, что мы делали в период реконструкции будущего Московского центрального кольца. К тому же приходится работать в условиях плотной городской застройки и не останавливая движение поездов", – сообщил Собянин.

По словам мэра, в 2023 году наземное метро увеличится вдвое. Новые диаметры составят 171 километр путей с 80 станциями, которые включают 32 ТПУ. МЦД-3 длиной 85 километров с 41 станцией свяжет Зеленоград и Раменское. Этот диаметр улучит транспортную ситуации в 24 столичных районах и 4 городах области. В сутки по МЦД-3 будут передвигаться 577 тысяч человек.

МЦД-4 – длиной 86 километра с 39 станциями соединит Апрелевку с Железнодорожным. Кроме этого, путь пройдет через Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский вокзалы. Специалисты уверены, что пассажиропоток составит 455 тысяч человек ежедневно.

В этом году планируется закончить возведение и реконструкцию 14 пригородных и городских вокзалов. Собянин рассказал, что к концу 2023 году сформируется сеть наземного метро.

Ранее сообщалось, что более 500 вагонов пригородных поездов для МЦД-3 и МЦД-4 будет поставлено в 2023 году. В 2023 году планируется поставка 500 электробусов, а также еще 50 трамваев в течение нескольких лет.

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