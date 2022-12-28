Более 500 вагонов для МЦД-3 и МЦД-4 будет поставлено в следующем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 500 вагонов пригородных поездов для МЦД-3 и МЦД-4 будет поставлено в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу Москва 24.

"В следующем году Московский метрополитен получит 300 новых современных вагонов. Примерно 520 новых пригородных вагонов для МЦД-3 и МЦД-4 – это тоже наш план", – сказал он.

По словам заммэра, в 2023 году планируется поставка 500 электробусов, а также еще 50 трамваев в течение нескольких лет. Трамвайный парк обновлен почти на 95%, добавил Ликсутов.

Ранее заммэра заявил, что движение поездов на третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД-3 и МЦД-4) планируется одновременно запустить в октябре-декабре будущего года. По словам заммэра, маршрут МЦД-3 будет иметь 41 остановку и соединит Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 свяжет Апрелевку и Железнодорожный.

Пассажирские поезда "Иволга 3.0" после тестирования будут курсировать на МЦД-3 и МЦД-4

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!