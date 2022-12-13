Опубликована новая карта развития метро и МЦД до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Опубликована новая карта развития московского метро и МЦД до 2030 года. Карту опубликовал в телеграм-канале директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов.

"Представляю новую перспективную карту метро и МЦД до 2030 года... На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ", – написал Титов.

Согласно схеме, в 2023 году БКЛ должна сомкнуться, на Кольцевой линии появится станция "Суворовская" и пересадка на "Достоевскую". Салатовая линия метрополитена продлена до станции "Физтех". В 2027 году на синей линии откроется станция "Гольяново", а на желтой – "Аэропорт Внуково". В 2025–2027 годах – перспективная МЦД-5, после 2028 года – Бирюлевская линия и Рублево-Архангельская линия метро.

Фото: телеграм-канал "Урбанизм в галстуке"

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Москве запустят четвертый Московский центральный диаметр (МЦД). По словам главы столичного Дептранса Максима Ликсутова, МЦД-4 свяжет семи столичных вокзалов, более 20 районов Москвы и несколько городок Подмосковья. Этот диаметр станет самым длинным маршрутом, его протяженность составит 86 километров, а в состав войдет 39 станций.

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