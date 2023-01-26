Собянин поддержал проведение конкурса научных трудов на соискание Макариевских премий

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Сергей Собянин выделил 27,53 миллиона рублей на проведение конкурса научных трудов на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

"Правительство Москвы выделило 27,53 миллиона рублей на организацию конкурса на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в 2023 году", – говорится в сообщении.

Ранее подобные премии вручались в 1884–1917 годах, после чего процесс был приостановлен. Вновь присуждать премии стали в 1997 году.

В 2022 году конкурс проводился на лучшую работу в области естественных наук, в 2023-м – в сфере гуманитарных. На конкурс заявители могут предоставить монографии, оттиски статей, работы по истории православной церкви, христианской археологии и искусства, учебник или учебное пособие, а также принять участие в других номинациях.

Прием работ продлится до 1 апреля 2023 года. Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте Фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

Годом ранее для проведения конкурса мэр Москвы выделил 25,58 миллиона рублей. Участники могли отправить работы на темы экологии, рационального природопользования и методов естественных наук в изучении истории Церкви. Учредителями премии по традиции выступили Русская православная церковь, правительство Москвы и Российская академия наук.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!