Собянин рассказал о чемпионате "Технолидеры Москвы"

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Школьники и студенты представили свои проекты на чемпионате начинающих изобретателей "Технолидеры Москвы". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, участники пробуют себя в различных сферах – от робототехники до медицины и промышленности.

"К примеру, они представили беспилотную летающую платформу для тушения пожаров и модульную мини-гидроэлектростанцию. Были также датчик для коррекции осанки и виртуальный тренажер для хирургов, устройства для преображения звука в электричество и многое другое", – написал Собянин.

Мэр города рассказал, что финалистами стали 63 команды, а лучшими стали 15 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Самары и Рязани. Победители получили денежные призы и консультации по своим проектам.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о старте новой программы грантовой поддержки авторов научно-популярных программ. По его словам, принять участие в программе смогут авторы, которые работают над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента.



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