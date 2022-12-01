Стартовал прием заявок на Архитектурную премию Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 декабря начался прием заявок для участия в Архитектурной премии Москвы. Об этом сообщается на сайте премии.

Заявку на участие в конкурсе можно подать онлайн. Количество наград было увеличено до 12, каждый из победителей получит по одному миллиону рублей.

"С 2017 года премия Москвы в области архитектуры и градостроительства доказала свою значимость как один из важнейших инструментов развития конкурентной среды на рынке проектных услуг. Поддерживая лучших, мы задаем качественную планку и влияем на то, как будут выглядеть новые проекты в городе", – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Принять участие в конкурсе можно с проектом капитального строительства, который имеет свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) 2022 года. В заявке необходимо указать авторский состав, номер свидетельства АГР, название объекта, информацию об организации и контакты.

В рамках просмотра работ жюри оценит качество архитектурных и градостроительных решений, инновационный подход и облик здания. В состав жюри войдут журналисты, критики, дизайнеры, искусствоведы и представители других сфер.

Прием заявок на сайте премии продлится до 15 февраля 2023 года. Церемония награждения будет организована летом. Традиционно ее проводят в преддверии Дня архитектора, который отмечается в июле.

Ранее проект общественного пространства "Притяжение" в Магнитогорске завоевал 2 премии международной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини" Premio del Pubblico. По результатам онлайн-голосования на сайте премии входная группа "Притяжения" была признана лучшим проектом общественного здания или сооружения, а ландшафт общественного пространства стал лучшим реализованным проектом ландшафтной архитектуры.



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