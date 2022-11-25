Россия приняла участие в международной туристической выставке в Венесуэле

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Российские представители приняли участие в Международной туристической выставке "Фитвен-2022", которая состоялась в штате Ансоатеги на западе Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в стране Алину Иванову.

По ее словам, Россия была приглашена в роли единственного государства – почетного гостя. Мероприятия выставки прошли с участием министра по вопросам туризма Али Падрона и губернатора штата Ансоатеги Луиса Маркано. Россию на форуме представил посол Сергей Мелик-Багдасаров, поделилась Иванова.

"За прошедшие два года туристические обмены между нашими странами значительно возросли благодаря открывшемуся в мае 2021 года прямому регулярному рейсу авиакомпании Conviasa. Будем и дальше развивать сотрудничество и укреплять мосты дружбы между нашими народами", – отметил Мелик-Багдасаров.

Гости мероприятия смогут ознакомиться с туристическими направлениями России, а также попробовать различные традиционные блюда национальной кухни.

Ранее сообщалось, что совместный проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стал призером XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Он получил серебро в номинации "Лучшая идея туристического события".

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