Москва проводит конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов сферы торговли и услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице стартовал конкурс на лучшее украшение объектов сферы торговли и услуг к Новому году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Общий призовой фонд составит 50 миллионов рублей. Их могут получить победители в пяти номинациях:

"Лучший сетевой магазин";

"Лучший несетевой магазин";

"Лучший торговый центр";

"Лучшее предприятие общественного питания";

"Лучшее предприятие сферы бытовых услуг".

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно с 1 по 22 декабря отправить заявку на электронную почту konkursdtu@mos.ru. С помощью голосования в проекте "Активный гражданин" сами же москвичи определят 15 призеров.

Победитель в каждой номинации получит пять миллионов рублей, за второе место предусмотрена награда в три миллиона, за третье – в два миллиона. Голосование продлится с 30 декабря 2022 по 15 января 2023 года. Итоги конкурса подведут с 16 до 19 января 2023 года.

Ранее сотрудники комплекса городского хозяйства начали монтаж декоративных праздничных конструкций на улицах Москвы в рамках подготовки к новогодним и рождественским торжествам. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петра Бирюкова, на улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установят световые декоративные конструкции.

Он отметил, что в преддверии Нового года на столичных улицах изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки. Пешеходные зоны Бульварного кольца по традиции украсят светящимися цифрами "2023" и световыми тоннелями, а на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях, а также в Камергерском переулке и Новопушкинском сквере установят световые арки. Кроме того, световые консоли установят на опорах освещения на мостах и вдоль центральных улиц.



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