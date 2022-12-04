Мишустин одобрил новые гранты для поддержки авторов научно-популярных программ

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В России стартует новая программа грантовой поддержки авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, которые своей деятельностью популяризируют науку. Соответсвующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"В первом конкурсе смогут принять участие авторы или авторские коллективы, работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента. Размер гранта составит от 1 до 5 миллионов рублей. В 2023 году на эти цели предусмотрено 90 миллионов рублей", – сообщает телеграм-канал кабмина.

В правительстве добавили, что в рамках второго конкурса свои силы смогут продемонстрировать организаторы научных фестивалей, выставок и иных мероприятий. Для этого будет выделено от 20 до 50 миллионов рублей.

Общий объем финансирования по этому направлению в следующем году составит 480 миллионов рублей.

Ранее Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус" заявил, что сегодняшняя повестка подталкивает Россию к внутреннему развитию. Он отметил, что государству предстоит самостоятельно осуществлять деятельность по многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы.

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